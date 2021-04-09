Скончался Принц Филипп - супруг Елизаветы II

Как отмечается, ему было 99 лет.
Супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Букингемского дворца.
"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ему было 99 лет. 10 июня он должен был отметить свое 100-летие. Принц женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой, и был самым долгим королевским супругом в истории Великобритании.
У пары было четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.
Источник: vb.kg
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