В Крыму предотвратили теракт

Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты самодельных бомб с поражающими элементами.

В Крыму предотвращен теракт - задержаны двое исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя, сообщает в пятницу ФСБ РФ.

"Предотвращен террористический акт в Республике Крым... Задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в сообщении.

По оперативным данным, они готовили вооруженное нападение с использованием самодельных бомб "на одно из образовательных учреждений города Симферополь" (какое именно – не раскрывается).

После теракта радикалы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков.

Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты самодельных бомб с поражающими элементами. Там же найдены соответствующие инструкции, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами террористов с обсуждением планируемых терактов.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Уголовное дело пока возбуждено по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму, решается вопрос о возбуждении дела о подготовке теракта.

"Хайят Тахрир аш-Шам" - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.

*Террористические организации, запрещенные в России

Источник: РИА Новости.