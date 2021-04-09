В Крыму предотвратили теракт

Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты самодельных бомб с поражающими элементами.
В Крыму предотвращен теракт - задержаны двое исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя, сообщает в пятницу ФСБ РФ.
"Предотвращен террористический акт в Республике Крым... Задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в сообщении.
По оперативным данным, они готовили вооруженное нападение с использованием самодельных бомб "на одно из образовательных учреждений города Симферополь" (какое именно – не раскрывается).
После теракта радикалы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков.
Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты самодельных бомб с поражающими элементами. Там же найдены соответствующие инструкции, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами террористов с обсуждением планируемых терактов.
Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Уголовное дело пока возбуждено по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму, решается вопрос о возбуждении дела о подготовке теракта.
"Хайят Тахрир аш-Шам" - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.
*Террористические организации, запрещенные в России
Источник: РИА Новости.
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