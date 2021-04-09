(Видео) СМИ нашли «вторую жену» Рамзана Кадырова

Второй женой Кадырова журналисты назвали уроженку чеченского села Махкеты Фатиму Хазуеву.

Издание «Проект» опубликовало расследование, посвященное семье главы Чечни Рамзана Кадырова, передает Tengrinews.kz.

Авторы расследования утверждают, что у Кадырова, который неоднократно высказывался о необходимости разрешить многоженство на Кавказе, но никогда публично не признавался в многоженстве, не одна, а как минимум две жены.

Второй женой Кадырова журналисты назвали уроженку чеченского села Махкеты Фатиму Хазуеву. Глава Чечни якобы познакомился с девушкой в 2006 году на «первом и последнем конкурсе красоты в современной Чечне», где 15-летняя Хазуева заняла второе место.

Брак Кадырова и Хазуевой подтвердили несколько человек из родного села девушки, а также чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов: он заявлял, что знает о свадьбе, так как дружил с братом Фатимы.

По информации «Проекта», вторая жена Кадырова работает в администрации главы Чечни и владеет недвижимостью на 370 миллионов рублей. В ее собственности якобы находятся несколько квартир в Москве.

По данным Росреестра, на Хазуеву также зарегистрирован дворец в Грозном, его стоимость журналисты не смогли оценить. Особняк находится напротив рабочей резиденции Кадырова и «по степени роскоши и площади может конкурировать с лучшими домами Рублевки».

Что касается законной супруги Рамзана Кадырова Медни Кадыровой, то, по информации «Проекта», она также владеет в Москве недвижимостью на несколько сотен миллионов рублей, но большинство объектов не попали в ее декларацию о доходах.

Источник: reporter.kg