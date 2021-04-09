США могут отправить в Черное море корабли в знак поддержки Украины

США рассматривают возможность отправки в Черное море военных кораблей в знак поддержки Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство обороны Соединенных Штатов.

Представитель Пентагона в разговоре с телеканалом уточнил, что американский военно-морской флот присутствует в Черном море. Размещение дополнительных кораблей, по его словам, будет для России особым сигналом, который покажет, что США внимательно следят за происходящим на востоке Украины.

CNN пишет, что, в соответствии с конвенцией от 1936 года, Вашингтон должен за две недели оповестить Турцию о проходе своих кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн. Информацией о том, направлено ли уведомление Анкаре, телеканал не располагает.

Представитель министерства обороны также сообщил, что США продолжат разведывательные полеты в международном пространстве и будут следить за активностью российского флота в Черном море и войск в аннексированном Крыму. По словам военного, Вашингтон пока не рассматривает размещение российских войск вблизи границы с Украиной как готовность к наступлению.

О том, что США обеспокоены действиями России у границ с Украиной, также заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В последние недели аналитики, а также официальные представители зарубежных государств и организаций обращают внимание на усиление группировки российских войск у границ с Украиной, а также на их повышенную активность и перемещение военных и техники из постоянных мест дислокации в полевые лагеря. Один из таких лагерей, как утверждают расследователи группы Conflict Intelligence Team, расположен примерно в 250 километрах от украинской границы.

В Киеве опасаются, что речь может идти о подготовке российского вторжения в Украину под предлогом поддержки сепаратистов так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российские власти утверждают, что войска перемещаются в рамках учений, и называют их перемещение внутренним делом России. При этом высокопоставленные российские представители утверждают, что Украина может готовить наступление в Донбассе, и отмечают, что Россия в случае такого наступления может жестко отреагировать.

Источник: Азаттык