В США рассказали о подготовке к третьей мировой войне

Военно-воздушные силы (ВВС) США точно воспроизводят крупномасштабную воздушную войну великих держав, имитируя угрозы и проблемы, с которыми они могут столкнуться в бою.
Об этом в статье для The National Interest рассказал обозреватель Крис Осборн (Kris Osborn), который полагает, что таким образом страна готовится к третьей мировой войне.
В ходе ежегодной военной игры Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, которая обладает передовыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) и высокотехнологичными самолетами пятого поколения.
Автор также ссылается на отчет ВВС США, в котором говорится, что целью Red Flag является подготовка вооруженных сил к "многодоменной" войне. "Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии", - говорится в документе.
Осборн также отмечает, что при возникновении угроз в космосе или киберпространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей.
Учения Red Flag - это ежегодная массовая военная игра. В рамках этих учений самолеты F-35 и F-22 ВВС США готовятся атаковать вражеские самолеты, вести воздушный бой, наносить удары по средствам ПВО и прочее.
Источник: lenta.ru
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