В Туркменистане дорожает доллар США

В Туркменистане национальная валюта манат уже несколько месяцев стремительно дешевеет на черном рынке, говорится в сообщении портала zakon.kz.
Как сообщает Служба новостей Центральной Азии, на черном рынке курс 1 доллара достиг 40 манатов (примерно 5 тыс тенге или 1 тыс. кыргызских сомов). Этот показатель на 50% выше, чем в январе 2021 года.
Недавнее открытие туркмено-иранской границы способствовало девальвации маната. Также отчасти виновато сокращение денежных переводов, отправляемых домой мигрантами в Турции, - считают эксперты.
В середине января цена 1 доллара на черном рынке составляла 27-28 манатов (около 3442 тенге или 688 сомов). В последние недели обменный курс резко упал. 3 апреля курс доллара к полудню повысился до 38 манатов (около 4671 тенге или 934 сома), а к концу дня - до 40 манатов (5 тыс тенге).
В 2015 году Центральный банк Туркменистана установил официальный курс доллара на уровне 3,5 маната и с тех пор не менял его. С января 2016 года обмен наличных денег на другую валюту в стране запрещен, говорится в сообщении портала.
Источник: Кабар
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