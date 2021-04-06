Навальный сообщил, что в его отряде туберкулёз. У заключенного температура и кашель

Политик подчеркнул, что в репортажах о колонии № 2, которые показывают по федеральным телеканалам и согласно которым он сидит в идеальных условиях и с «едой, как в ресторане», нет ни слова правды.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии № 2 города Покров Владимирской области, сообщил через своих адвокатов, что трое из 15 человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.

Политик подчеркнул, что в репортажах о колонии № 2, которые показывают по федеральным телеканалам и согласно которым он сидит в идеальных условиях и с «едой, как в ресторане», нет ни слова правды. «Любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть, внутри антисанитария, туберкулёз, отсутствие лекарств», — утверждает оппозиционер.

Также, по его словам, заключенным в колонии почти не дают никакой белковой пищи, а кормят в основном кашей «типа клей» и перемерзшей картошкой. Навальный при этом отметил, что сам он продолжает голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача.

2 февраля суд в Москве отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу «Ив Роше» 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.

Спустя полтора месяца адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояния его здоровья. С их слов, в заключении оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен. Политик также жаловался на то, что тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ. В ответ на это в пресс-службе уполномоченного ведомства заявили, что Навальный прошел медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано «стабильным» и «удовлетворительным».

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием «исполнить закон» и пустить к нему «приглашенного врача». Оппозиционер отметил, что, вместо медицинской помощи, его пытают «лишением сна», то есть «будят восемь раз за ночь», и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет.

Команда Алексея Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.

Источник: Азаттык