Путин подписал законы об «обнулении» своих сроков

В понедельник президент России Владимир Путин подписал сразу несколько законов.

Они размещены на российском портале правовой информации.

Первый из них «обнуляет» президентские сроки самого Путина. Согласно документу, гражданин Российской Федерации, занимавший должность президента в течение двух сроков, не имеет права снова быть избранным на этот пост, но на нынешнего главу России, как на лицо, которое занимало должность до вступления нового закона в силу, правило не распространяется. В связи с этим Владимир Путин сможет участвовать в президентских выборах еще дважды.

Также Путин подписал закон, согласно которому за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны и оправдание нацизма предусматривается уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Президент ввел и административную ответственность за эти правонарушения. В том случае, если в действиях нарушителя не найдут состава уголовного преступления, ему будет грозить штраф до пяти миллионов рублей.

Кроме того, Путин подписал документ, наделяющий главу государства правом назначать на высшие военные должности гражданских лиц.

Источник: Азаттык