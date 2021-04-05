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Министр иностранных дел Ирана с визитом прибыл в Ташкент

В программу визита включены посещение главой МИД Ирана комплекса «Хазрати Имом», Центра исламской цивилизации, знакомство с достопримечательностями Ташкента.

Накануне вечером в Узбекистан прибыла делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Мухаммадом Джавадом Зарифом, сообщает ИА «Дунё» МИД РУз.

Сегодня в ходе узбекско-иранских переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и других сферах. Состоится также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам регионального и международного характера.

В программу визита включены посещение главой МИД Ирана комплекса «Хазрати Имом», Центра исламской цивилизации, знакомство с достопримечательностями Ташкента.

Источник: Кабар

           

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