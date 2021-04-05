Китай не пойдет на уступки

По словам посла, Пекин надеется, что нынешняя встреча станет хорошим началом, стороны будут придерживаться искренних позиций, закончат диалог с чувством понимания друг друга.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР Цуй Тянькай в США дал совместное интервью китайским СМИ, ответив на вопросы журналистов о значении и ожиданиях предстоящего китайско– американского стратегического диалога на высоком уровне. Цуй Тянькай отметил, что это первая встреча руководителей КНР и США на высоком уровне после вступления Джо Байдена в должность президента. Cамым базовым условием в общении между любыми странами является дух равенства и взаимного уважения. Китайская сторона не пойдет ни на какие уступки и компромисс по вопросам, затрагивающим коренные интересы страны, а именно по вопросам суверенитета, территориальной целостности и единства государства.

По словам посла, Пекин надеется, что нынешняя встреча станет хорошим началом, стороны будут придерживаться искренних позиций, закончат диалог с чувством понимания друг друга.

Цуй Тянькай отметил, что развитие двусторонних отношений между США и другими государствами не должно быть нацелено против третьих стран, не должно наносить вред интересам третьих сторон. Если Вашингтон намерен воспользоваться этим для получения преимуществ в ходе переговоров, то такая позиция малоэффективна.

"Я считаю, что большинство стран мира, в том числе некоторые союзники США, включая союзников в Азии, задаются несколькими вопросами: во–первых, могут ли США сыграть роль ответственной и заинтересованной страны в международных делах? Во–вторых, действительно ли США готовятся вернуться к многостороннему сотрудничеству, а также внести свой вклад? В–третьих, готовы ли США должным образом уважать интересы других стран, а также прислушиваться к их мнению?" - сказал посол.

Дипломат отметил: "Если считать, что односторонне или с помощью других стран будет возможность оказать давление на китайскую сторону, то КНР пойдет на компромисс и уступки, если считать, что из–за так называемых результатов, Китай согласится на односторонние требования любой стороны, то советую отказаться от этих иллюзий. Такая позиция лишь заведет в тупик".

"Честно говоря, мои коллеги в Пекине проделали большую подготовительную работу для этого диалога. Они готовили темы для переговоров, предприняли необходимые профилактические меры против вируса. Коллеги в Пекине приняли самые всесторонние и строжайшие противоэпидемические меры, включая вакцинацию и различное тестирование. Следует сказать, что они приложили огромные усилия. Если кто–то считает, что китайская сторона приехала на Аляску, чтобы пойти на компромисс и уступки, то я бы посоветовал моим пекинским коллегам как можно скорее отменить эту поездку, зачем сюда ехать? Надеюсь, что соответствующие деятели откажутся от таких идей", - подчеркнул Цуй Тянькай.

Источник: vb.kg