Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку

Я имею право пригласить врача и получить лекарства.
Об этом пишут зарубежные СМИ. Навальный объяснил, что не будет принимать пищу, пока к нему не пригласят врача.
«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — заявил он.
Оппозиционер сообщил, что вместо предоставления медицинской помощи его продолжают будить по ночам, а администрация колонии «подговаривает зэков-активистов запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг его кровати». «Те так и говорят: «Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет», — сказал Навальный.
«Лежу голодный, но пока с двумя ногами», — добавил он.
В свою очередь в УФСИН по Владимирской области заявили, что Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».
На прошлой неделе Навальный подал две жалобы на имя генерального прокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Оппозиционер отметил, что ему отказывают в медицинской помощи и не сообщают результатов обследования.
В конце марта Навальный пожаловался на сильные боли в спине. Кроме того, он рассказал, что его нога «потеряла чувствительность». Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила, что оппозиционер страдает от сильных болей в спине и правой ноге. По ее словам, у него «голень отнимается, нога практически недееспособна». Самочувствие заключенного она назвала «крайне неблагополучным». «Вчера его возили в гражданскую больницу и провели МРТ, диагноз не сообщили и не сказали, какое лечение применять», — рассказала защитник.
Источник: Элгезит
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