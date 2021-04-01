Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку

Я имею право пригласить врача и получить лекарства.

Об этом пишут зарубежные СМИ. Навальный объяснил, что не будет принимать пищу, пока к нему не пригласят врача.

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — заявил он.

Оппозиционер сообщил, что вместо предоставления медицинской помощи его продолжают будить по ночам, а администрация колонии «подговаривает зэков-активистов запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг его кровати». «Те так и говорят: «Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет», — сказал Навальный.

«Лежу голодный, но пока с двумя ногами», — добавил он.

В свою очередь в УФСИН по Владимирской области заявили, что Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».

На прошлой неделе Навальный подал две жалобы на имя генерального прокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Оппозиционер отметил, что ему отказывают в медицинской помощи и не сообщают результатов обследования.

В конце марта Навальный пожаловался на сильные боли в спине. Кроме того, он рассказал, что его нога «потеряла чувствительность». Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила, что оппозиционер страдает от сильных болей в спине и правой ноге. По ее словам, у него «голень отнимается, нога практически недееспособна». Самочувствие заключенного она назвала «крайне неблагополучным». «Вчера его возили в гражданскую больницу и провели МРТ, диагноз не сообщили и не сказали, какое лечение применять», — рассказала защитник.

Источник: Элгезит