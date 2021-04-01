Эмомали Рахмон посетит Ворух

Президент Эмомали Рахмон посетит джамоат Ворух Исфаринского района в рамках рабочей поездки по Согду.
Эту новость подтвердили «Азия-Плюс» в пресс-службе президента.
«Действительно, президент посетит Ворух, но точная дата поездки пока не известна. Предварительно, в первой декаде апреля намечается рабочая поездка президента в города и районы Согдийской области. Он посетит города Худжанд, Истаравшан, Гулистон и Исфару», — сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь президента Абдуфаттох Шарифзода.
- На пресс-конференции в Бишкеке председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Кыргызстан предложил обменять Ворух в Исфаринском районе Таджикистана на участок в Баткенской области Кыргызстана.
- По данному вопросу экс-глава МИД РТ уже высказал свое мнение.
Источник: reporter.kg
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