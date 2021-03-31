В Японии нашли способ вырастить потерянные зубы

Так, антителантитела к гену USAG-1 могут стимулировать рост зубов у мышей, страдающих врожденным агенезом зубов.

Согласно новому исследованию ученых из Киотского университета и Университета Фукуи в Японии, найден генетический механизм, который может помочь регенерации новых коренных зубов взамен утерянных. Об этом пишет MedicalXpress.

Так, антителантитела к гену USAG-1 могут стимулировать рост зубов у мышей, страдающих врожденным агенезом зубов.

Как сообщают ученые, морфогенез отдельных зубов зависит от взаимодействий нескольких молекул, включая костный морфогенетический белок (BMP) и элементы сигнального пути Wnt. BMP и Wnt, регулирующие развитие человеческого зародыша, поэтому препараты, влияющие на их активность, могут нарушить важные процессы в организме. Поэтому ученые нацелились на те молекулы, которые подавляют сигнальные факторы, что, как предполагается, более безопасно.

USAG-1 взаимодействует как с BMP, так и с Wnt. Воздействие различных антител на USAG-1 привело к низким показателям рождаемости и выживаемости мышей. Однако одно из антител нарушило взаимодействие гена только с BMP, что позволило вырастить полноценный зуб без вреда для здоровья.

По словам ученых, результаты исследования обеспечивают терапевтическую основу для проблемы потери зубов, которая в настоящее время может быть решена только с помощью имплантатов и других искусственных мер.

Источник: centralasia.media