Женщина в Узбекистане пыталась сбросить с моста двух своих детей

Женщина в Наманганской области пыталась сбросить с моста двух своих детей, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Национальную гвардию.

Инцидент произошел 28 марта на мосту через реку Сырдарья, который соединяет Мингбулакский и Туракурганский районы Наманганской области.

По данным силового ведомства, 42-летняя жительница Туракурганского района пыталась бросить двоих детей (6 и 3 года) в реку. Женщину остановили сотрудники Национальной гвардии, которые охраняли мост.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел и представители махалли изучают причины, которые подтолкнули женщину совершить данный поступок.

Источник: vb.kg