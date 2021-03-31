Мирзиёев одобрил уголовную ответственность за призывы к беспорядкам

Шавкат Мирзиёев подписал закон о введении уголовной ответственности за публичные призывы к массовым беспорядкам и насилию, в том числе через Интернет, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

В рамках документа, статья 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса дополнена следующими параграфами:

"Публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами наказывается штрафом от ста до трехсот базовых расчетных величин или исправительными работами до двух лет либо ограничением свободы от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет.

Те же действия, совершенные:

по предварительному сговору группой лиц;

- с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, а также печатных или иных способов размножения текста,

- наказываются штрафом от трехсот до четырехсот базовых расчетных величин или исправительными работами от двух до трех лет либо лишением свободы от пяти до десяти лет.

Еще один интересный момент – Кодекс об административной ответственности дополнен статьей 201-1 (публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства).

"Публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства Республики Узбекистан, создающий угрозу общественному порядку и общественной безопасности, в том числе осуществленный с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, а также печатных или иных способов размножения текста, влечет наложение штрафа от шестидесяти до восьмидесяти базовых расчетных величин", говорится в статье.

Кроме того, серьезные изменения внесены в статью 121 (распространение общедоступной информации во всемирной информационной сети Интернет) закона "Об информатизации".

Так, например, владелец сайта либо иного информационного ресурса, в том числе блогер, обязаны:

- проверять достоверность общедоступной информации до ее размещения на своих веб-сайте и (или) странице веб-сайта либо ином информационном ресурсе во всемирной информационной сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация, а также незамедлительно удалять размещенную информацию в случае установления ее недостоверности;

- осуществлять мониторинг своих веб-сайта и (или) страницы веб-сайта либо иного информационного ресурса во всемирной информационной сети Интернет, в том числе в системах обмена мгновенными сообщениями, на которых размещается общедоступная информация, в целях выявления информации и материалов, указанных в части первой настоящей статьи;

- незамедлительно принять меры по удалению информации и материалов, указанных в части первой настоящей статьи, в случае их выявления.

В случае неисполнения владельцем сайта либо иного информационного ресурса, в том числе блогером, обязанностей, установленных частями первой и второй настоящей статьи, доступ к указанным сайту либо иному информационному ресурсу может быть ограничен специально уполномоченным органом в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Кроме того, владелец сайта либо иного информационного ресурса, в том числе блогер, обязан не допускать использование своего сайта либо иного информационного ресурса в Интернете, на которых размещается общедоступная информация, в целях:

- призыва к насильственному изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности Республики Узбекистан;

- призыва к массовым беспорядкам, насилию над гражданами, а также к участию в собраниях, митингах, уличных шествиях и демонстрациях, проводимых с нарушением установленного порядка, а равно координации данных противоправных действий;

- распространения заведомо ложной информации, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности;

- пропаганды войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

- разглашения сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

- распространения информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, а также порочащей честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающей вмешательство в их частную жизнь;

- распространения информации, в том числе выраженной в неприличной форме, демонстрирующей неуважение к обществу, государству, государственным символам;

- пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости, а также подстрекательства к совершению самоубийства;

- распространения информации, направленной на склонение или иное вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц;

- совершения других действий, влекущих за собой уголовную и иную ответственность в соответствии с законом.

Источник: vb.kg