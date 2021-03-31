США планируют вновь разрешить выдачу виз для иностранных специалистов

Администрация президента США Джо Байдена планирует отменить запрет на выдачу ряда категорий рабочих виз для иностранных специалистов.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, новые власти США рассматривают возможность не продлевать введенный в прошлом году запрет на выдачу нескольких категорий рабочих виз, в том числе типов H-1B, H-2B, H-4, L и большинства документов категории J. Все они дают право на работу в США. Действие запрета, продленного в начале января находившимся тогда у власти президентом Дональдом Трампом, истекает 31 марта.
Как отмечает агентство, такое решение новой администрации встретит поддержку со стороны технологических компаний, которые предпочитают оформлять визы H-1B для найма квалифицированных специалистов из-за рубежа.
ТАСС отмечает, предыдущая вашингтонская администрация пыталась ужесточить программу выдачи виз H-1B, из-за чего процент одобренных заявок снизился. Данная программа позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранных работников. Технологическая индустрия рассчитывала на визы H-1B для найма заграничных специалистов с глубокими знаниями в своей сфере, особенно в научной и технической областях. Критики такого подхода утверждали, что некоторые компании злоупотребляли программой с целью увольнения американцев.
Источник: Кабар
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