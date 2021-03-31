Дональд Трамп запустил собственную интернет-платформу

Бывший президент США Дональд Трамп совместно с супругой Меланией запустил собственную интернет-платформу, передает Tengrinews.kz.

Сайт 45-го президента США получил название 45office.com. На главной странице сайта говорится, что офис Дональда Трампа «стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа».

«С помощью гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки. На этом посту президент Трамп останется неутомимым защитником трудолюбивых мужчин и женщин нашей великой страны и их права на жизнь в безопасности, достоинстве, процветании и мире», — отмечается на сайте.

Напомним, ранее руководство крупнейших социальных сетей начали массово блокировать Дональда Трампа. В беспрецедентной кампании блокировок приняли участие Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Discord, TikTok, Twitch, Snapchat, YouTube.

Источник: Элгезит