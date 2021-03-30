В Мьянме число погибших во время беспорядков превысило 500 человек

Жители Мьянмы начали «мусорную забастовку», чтобы противостоять военному правлению в стране, число погибших протестующих достигло по меньшей мере 500 человек.

Как сообщает Reuters, ночью протестующие при свечах почтили погибших и начали новую кампанию гражданского неповиновения, призвав жителей выбрасывать мусор на улице.

Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых накануне. Еще восемь человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне. Свидетели говорят, что силовики в этом районе применили более мощное, чем раньше, оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.

В свою очередь государственное телевидение заявило, что силовики использовали «тяжелое оружие», чтобы разогнать толпу «террористов», якобы разрушавших тротуар.

Протесты против военного переворота в Мьянме, также известные как Весенняя революция, начались 2 февраля 2021 года в ответ на военный переворот, смещение и арест Аун Сан Су Чжи и установление в Мьянме военного правления под руководством Государственного административного совета.

Источник: centralasia.media