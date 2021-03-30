Генсек ООН созвал чрезвычайный саммит

Мир находится на пороге долгового кризиса, однако наихудший сценарий можно предотвратить, если срочно принять меры.
Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, выступая на саммите, который он собрал в связи с чрезвычайной глобальной финансовой ситуацией.
Глава ООН представил участникам встречи свои рекомендации по предотвращению финансового кризиса – тяжелейшего с момента Великой депрессии.
Шесть стран мира уже объявили о дефолте – неспособности оплачивать долги. Кроме того, около трети переходных экономик мира грозит финансовый кризис. Еще более опасная ситуация складывается в наименее развитых странах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что коронавирусная инфекция унесла 2,7 млн жизней, а пандемия и связанные с ней ограничения привели к беспрецедентным гуманитарным последствиям.
В ООН уже предупреждали о том, что человечеству, видимо, придется пережить «потерянное десятилетие» в плане осуществления Целей устойчивого развития. В этом документе заложены конкретные задачи по улучшению до 2030 года уровня жизни людей. «Потерянное десятилетие» означает, что выполнения поставленных целей придется ждать на десять лет дольше. Это касается и борьбы с нищетой и голодом, и сокращения смертности, и сохранения биоразнообразия и множества других показателей, отражающих уровень жизни населения.
«Неравенство между людьми и странами будет только расти», – предупредил глава ООН.
С начала пандемии международные финансовые агентства уже понизили кредитный рейтинг 42-х государств мира, в том числе шести развитых стран, 27-ми переходных экономик, а также девяти наименее развитых государств и стран с низким уровнем дохода. Этим правительствам теперь будет сложнее получить займы, а значит, пострадают социальные и другие программы.
Неравенство уже проявляется в обеспечении вакцинами от COVID-19, подчеркнул глава ООН. Он предупредил, что если половина населения планеты не сможет получить прививку, то в ближайшие годы нас ждут новые волны эпидемии, а это подорвет эффективность вакцинации в целом.
Карантинные меры позволили, с одной стороны, выровнять кривую заболеваемости и спасти жизни, а с другой, привели к беспрецедентным экономическим последствиям. Впервые с 1998 года выросли показатели крайней нищеты, объем глобального ВВП сократился на 4,3 процента. Только в 2020 году потеряны 144 млн рабочих мест.
Многие страны поспешили взять займы, воспользовавшись рекордно низкими процентными ставками. Большая часть этих средств – 18 триллионов долларов – пришлась на развитые экономики. А наименее развитые и бедные страны, которые и до пандемии страдали от долгового бремени, не могли получить кредиты в необходимом объеме и поддержать свои экономики. В результате разрыв между бедными и богатыми только увеличился и продолжает расти. Более того, бедным грозит дефолт, который, в свою очередь, может привести к новому витку глобального кризиса.
Генеральный секретарь ООН в числе прочих мер предлагает наделить наиболее уязвимые с финансовой точки зрения страны Специальными правами заимствования – резервным платёжным средством, созданным Международным валютным фондом (МВФ), а также предоставить им отсрочку по долговым обязательствам и другие льготы, которые позволят помочь избежать дефолта. «В противном случае нас всех ждет углубление кризиса и самая тяжелая со времен Великой депрессии рецессия», – предупредил глава ООН.
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс, который наряду с Антониу Гутерришем и премьером Канады Джастином Трюдо выступил соорганизатором саммита, предлагает создать новую «архитектуру международного заимствования». По его словам, обновленная система сподвигнет частные компании вкладывать средства в экологически чистые и устойчивые перед лицом кризисов проекты и ускорит восстановление после пандемии.
Джастин Трюдо призвал международное сообщество объединить усилия, чтобы «защитить население, спасти жизни и победить COVID-19». Только сообща, по его словам, можно преодолеть глобальный кризис.
Источник: Элгезит
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