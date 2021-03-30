Казахстан вошел в «красную» зону по распространению COVID-19.
Такие данные приведены в матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах страны на 30 марта 2021 года, передает ИАЦ МГУ
В «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.
В «зеленой» зоне - все остальные регионы.
Отмечается, что накануне карантин ужесточили в Алматы и Нур-Султане, ежедневно в мегаполисах выявляют по 300 новых заболевших. Высокие темпы распространения коронавируса санврачи связывают с появлением новых штаммов COVID-19 в стране. Причем, по данным эпидемиологов, в зоне риска все чаще оказываются дети в возрасте до одного года.
О выявлении британского и южноафриканского штаммов коронавируса в Казахстане стало известно несколько дней назад.
Источник: Кабар
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