Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный получил шесть выговоров за две недели в исправительной колонии в Покрове Владимирской области.

Об этом он рассказал в Instagram'е и Facebook'е.

«Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным», — говорится в публикации. Навальный перечисляет некоторые причины для выговора, в том числе «встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем"» и «на встрече с адвокатами был в футболке».

По его словам, выговоры выносит дисциплинарная комиссия из семи человек. «И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже».

Навальный рассказал, что у дисциплинарной комиссии на рассмотрении находится около 20 рапортов. «Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать"», — отметил осуждённый оппозиционер.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии № 2 в городе Покрове в 110 километрах от Москвы.

24 марта адвокаты оппозиционера Ольга Михайлова и Вадим Кобзев сообщили о резком ухудшении состояния здоровья их подзащитного, который отбывает срок заключения в колонии города Покрова Владимирской области. Со слов Михайловой и Кобзева, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога. При этом, по утверждению адвокатов, до сих пор Навальный получил только две таблетки обезболивающего препарата «Ибупрофен».

Команда Алексея Навального анонсировала весенний митинг за его освобождение. Сообщение об этом появилось на сайте политика. Его сторонники планируют сообщить о времени и месте проведения акции только после того, как в ней выразят готовность участвовать 500 тысяч человек. Для регистрации на митинг был запущен отдельный сайт, который оказался недоступен сразу после анонса акции. Сторонники Навального уверены, что им удастся собрать самую массовую акцию в истории современной России. В тексте уточняется, что митинг лишь часть плана сторонников по освобождению политика.

Источник: Азаттык