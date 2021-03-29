«Не смогла родить мужу сына». В Узбекистане женщина и тремя дочерьми бросилась под поезд

В Навоийской области Узбекистана женщина прыгнула под поезд со своими тремя дочерями.

Об этом сообщает издание «Узрепорт.тв» .

21 марта, возвращаясь из праздничного мероприятия в городе Навои, 31-летняя мать вместе с тремя дочерями 2013, 2016 и 2018 годов рождения решила покончить жизнь самоубийством и вместе с ними выбросилась под движущейся поезд.

Женщину и детей госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, женщину спасти не удалось. Девочка, 2016 года рождения, получила телесные повреждения головы и сейчас находится в больнице. А две другие дочери были на руках матери и чудом оказались живы.

Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства — Малика Кадирханова обратилась с письмом в хокимият Навоийской области, чтобы узнать, почему 31-летняя женщина бросилась под поезд со своими детьми.

В ходе разговора с членами семьи, выяснилось, что ее семейное материальное положение было средним, но в последнее время у нее произошли психологические изменения из-за конфликтов с супругом, который упрекал ее в том, что она не рожает мальчика.

Также патронажная медсестра рассказала, что в январе гражданка забеременела, но когда узнала, что будет опять девочка, сделала аборт.

В настоящее время проводится работа по дознанию Навоийской транспортной прокуратурой. Комитет Сената по вопросам женщин и гендерного равенства взял этот случай под свой контроль.

Источник: reporter.kg