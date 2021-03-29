Он также затронул тему строительства газопровода "Северный поток-2".
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в Вашингтоне близки к завершению своего обзора "враждебных" действий России и намерены принять серьезные меры. Его слова прозвучали в эфире телеканала CNN.
Блинкен подчеркнул, что в США видят различные примеры российской агрессии - хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия. И за это страна, утверждает госсекретарь, заплатит цену.
Он также затронул тему строительства газопровода "Северный поток-2". Блинкен сообщил, что США выразили Германии свое отношение к этому. "Согласно [американскому] законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это", - анонсировал Блинкен намерение наращивать санкции против России.
США считают газопровод геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и снижение европейской энергетической безопасности. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее пригрозил, что санкции угрожают всем участникам работ.
Между тем власти Германии пробуют несколько способов, чтобы преодолеть сопротивление Вашингтона. Во-первых, в Берлине пытаются затянуть переговоры, чтобы перевести их в активную стадию после завершения строительства. Кроме того, немцы предлагают усилить поддержку Украины взамен на отказ США от санкций.
Источник: lenta.ru
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!