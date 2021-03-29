Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле.

Об этом пишет РИА «Новости».

По информации, данное решение необходимо для проведения внеочередных парламентских выборов. До этого Пашинян будет исполнять обязанности главы правительства.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Решение об их проведении принято после консультаций с лидером оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном и с учетом позиции президента страны Армена Саркисяна.

В свою очередь, Царукян заявил, что формирование нового правительства в Армении позволит вывести страну из тяжелой ситуации.

10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 1:00 10 ноября. Согласно документу, Армения возвращает Азербайджану несколько районов, оставляя за собой Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. Вдоль линии соприкосновения в Карабахе разместятся российские миротворцы.

После военных действия в Карабахе в Армении начался политический кризис. Оппозиция требовала отставки Пашиняна, обвиняя его в «сдаче» нескольких районов республики.

Источник: Элгезит