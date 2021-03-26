Дело об убийстве вора в законе Япончика рассмотрит суд присяжных

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Муртази Шадании и Джамбула Джанашии.
Дело против двух обвиняемых в убийств вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Муртази Шадании и Джамбула Джанашии. Отбор присяжных для рассмотрения их дела назначен на 14 апреля.
В организации убийства обвиняют вора в законе Илью Симонию (Махо), который пошел на преступление ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек группу людей, которые несколько месяцев следили за Япончиком.
28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану "Тайский слон". Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала "Газель", из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Вор в законе скончался в больнице в начале октября.
Газзаев, Шадания и Джанашия обвиняются по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 ("Убийство"), а также части 3 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов") УК РФ. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.
Источник: lenta.ru
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