Байден пообещал привлекать Китай к ответственности по Тайваню

Демократии должны работать вместе.
Американский президент Джо Байден заявил, что США и страны-союзники намерены "привлекать к ответственности" КНР по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем.
"Демократии должны работать вместе. В скором времени я намерен пригласить сюда демократии-союзники обсудить будущее. Мы собираемся четко дать понять, что... мы намерены привлечь Китай к ответственности, чтобы он следовал правилам, касается ли это Южно-Китайского моря, соглашения по Тайваню и ряда других вопросов", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.
Источник: РИА новости
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