В Турции прошли акции протеста против визита главы китайского МИД

Около тысячи человек собрались 25 марта на стамбульской площади Беязит, скандируя лозунги «Диктатор Китай» и «Остановить геноцид уйгуров, закрыть лагеря».
Сотни этнических уйгуров вышли на акции протеста в Анкаре и Стамбуле, чтобы осудить визит министра иностранных дел Китая Ван И и потребовать от правительства Турции занять более жесткую позицию в отношении нарушений прав человека в китайском Синьцзяне.
Около тысячи человек собрались 25 марта на стамбульской площади Беязит, скандируя лозунги «Диктатор Китай» и «Остановить геноцид уйгуров, закрыть лагеря».
Некоторые демонстранты держали плакаты с изображениями пропавших без вести родственников, которые, по их мнению, содержатся в так называемых «лагерях политического перевоспитания» в Синьцзяне. Другие размахивали сине-белыми флагами Восточного Туркестана — так называют Синьцзян сторонники движения за независимость уйгуров.
Турецкие оппозиционные законодатели и ученые присоединились к небольшой группе протестующих возле посольства Китая в Анкаре, когда Ван встречался с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, а затем с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Активисты и эксперты ООН по правам человека говорят, что в лагерях в Синьцзяне может содержаться не менее миллиона представителей мусульманских меньшинств, в том числе казахов, уйгуров и других. Китайские власти также обвиняются в насильственной стерилизации женщин и применении принудительного труда в этом регионе.
Китай отрицает любые злоупотребления, настаивая, что лагеря на самом деле являются «центрами профессиональной подготовки», и заявляет, что политика, проводимая в Синьцзяне, направлена на искоренение экстремизма и повышение благосостояния населения.
Активисты 40-тысячного уйгурского сообщества Турции выражают обеспокоенность тем, что ратифицированный Китаем в декабре договор об экстрадиции может привести к тому, что уйгуров будут выдавать Пекину. Сделка ожидает ратификации парламентом Турции.
Анкара и Пекин официально отрицают, что договор преследует такие цели. Чавушоглу написал в Twitter'е: «...передал Вану нашу обеспокоенность и мысли по поводу уйгуров». Он заявил также, что Турция и Китай «укрепляют сотрудничество по борьбе с пандемией».
Для вакцинации населения Турция использует вакцину от коронавируса производства китайской фирмы Sinovac и ведет переговоры о новых поставках. Уйгуры страны опасаются, что Китай может использовать договоренности о новых поставках, чтобы добиться ратификации соглашения об экстрадиции.
Источник: Азаттык
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