Ученые назвали фактор преждевременной смерти у женщин

Американские ученые выяснили, что у женщин, имевших выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти.
Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале The BMJ, пишет РИА Новости.
Авторы работы пришли к таким выводам, изучив данные медицинских наблюдений ста тысяч американок за период с 1993-го по 2017 год и сопоставив потенциально влияющие на здоровье факторы, включая питание и образ жизни.
Наиболее подверженными повышенному риску оказались те женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого он происходил в начале репродуктивного периода. При этом связь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее всего проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — 48%.
Как отметили авторы исследования, его результаты демонстрируют, что выкидыш может быть ранним маркером риска для здоровья женщин, включая преждевременную смерть.
«Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, как выкидыш связан с долгосрочным здоровьем женщин и механизмами, лежащими в основе этих отношений», — считают специалисты.
Источник: Элгезит
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