Состояние здоровья Алексея Навального резко ухудшилось, - адвокат

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила о резком ухудшении здоровья оппозиционера в колонии.

Об этом пишет «Эхо Москвы».

«Мы целый день провели около ИК-2, где до сих пор находимся. Нам сказали, что встречи с ним сегодня не будет, поскольку у них закончился рабочий день. Причины недопуска адвокатов они объясняли режимными мероприятиями. Но вчера у него был адвокат, и Алексей жаловался на то, что у него проблемы со спиной, которые были раньше, но сейчас они переросли в тяжелую стадию, когда начались боли в ноге, она стала отниматься. Видимо сегодня это все обострилось, поэтому нас решили не допускать в колонию для встречи с ним», - сообщила вчера Михайлова изданию.

«В пятницу его осматривал невролог, но не сообщил, какой у Алексея диагноз, назначил 2 таблетки ибупрофена, которые ему дали только в понедельник. Больше никакого лечения он не получал», — добавила она.

Защита будет обжаловать свой недопуск на встречу со своим подзащитным.

По мнению соратника политика Леонида Волкова, Навальный может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии хочет это скрыть. Навальный находится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта.

Источник: centralasia.media