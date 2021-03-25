В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

В японской префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня.
Об этом сообщают «Известия» .
На фоне введенных антиковидных мер присутствие журналистов ограничено. Трансляцию церемонии оргкомитет соревнований вел в YouTube.
Эстафета началась в центре подготовки футболистов J-Village. Первыми факелоносцами стали игроки женской сборной Японии по футболу. В 2011 году спортсменки выиграли чемпионат мира в Германии. Их участие в церемонии, как и выбор префектуры, является для японцев глубоко символичным. Это олицетворение восстановления страны после разрушительного цунами 2011 года и аварии на АЭС «Фукусима – 1» .
Олимпийский огонь проследует по всем 47 японским префектурам и через 121 день эстафета завершится в Токио, где 23 июля состоится открытие Олимпийских игр.
20 марта стало известно, что Олимпийские игры пройдут без иностранных болельщиков. Организаторы решили ввести ограничения из-за пандемии. Японские власти планируют принять 90 тыс. иностранных атлетов, тренеров, журналистов и представителей спонсоров.
Источник: reporter.kg
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