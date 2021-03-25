Британский коронер: Айсултан Назарбаев умер своей смертью, из-за наркозависимости

29-летний Айсултан Назарбаев был найден без сознания в парке в Лондоне 16 августа 2020 года.
Британский коронер пришел к выводу, что Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер естественной смертью в прошлом году в результате кокаиновой зависимости. Эти выводы были представлены 24 марта. Ожидалось, что они развеют подозрения в отношении обстоятельств, приведших к его смерти.
29-летний Айсултан Назарбаев был найден без сознания в парке в Лондоне 16 августа 2020 года. Он несколько лет боролся с наркозависимостью. Он также выступал с публичными обвинениями в коррупции против своей семьи, что вызвало подозрения о том, что его смерть могла быть подстроена.
Айсултан был младшим сыном Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана, и ее покойного бывшего мужа, Рахата Алиева, который скончался в 2015 году в австрийской тюрьме, находясь под следствием по делу об убийстве.
Айсултан некогда занимал пост вице-президента Казахстанской федерации футбола, но в последние годы попадал в заголовки новостей из-за критики в адрес казахстанских властей и членов его влиятельной семьи.
Источник: Азаттык
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