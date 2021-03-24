ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, объявлена ЧС

Всемирная организация здравоохранения объявила о циркулирующем полиовирусе вакцинного происхождения 2-го типа в Таджикистане.

По состоянию на 18 марта в республике было зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2), при этом несколько случаев были выявлены среди дальнего и ближайшего окружения заболевших.

Первый случай цПВВП2, сопровождавшийся наступлением острого вялого паралича (ОВП), был зарегистрирован 22 ноября 2020 года в Хатлонской области. Он был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане. Второй случай цПВВП2 был подтвержден в феврале 2021 года у ребенка с симптомами ОВП в Хатлонской области. Восьмого марта еще два случая цПВВП2, сопровождавшиеся ОВП, были подтверждены в районе города Гиссар. Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпиднадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2, говорится в сообщении ВОЗ.

В настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинацией, поступающих с субнационального уровня.

8 марта ВОЗ рассмотрела информацию о выявленных случаях цПВВП2 в Таджикистане и классифицировала эту вспышку как чрезвычайную ситуацию 2-го уровня сложности.

Эта чрезвычайная ситуация 2-го уровня сложности распространяется и на соседние страны, поскольку этим странам необходимо провести соответствующую подготовку и быть в любой момент готовыми предотвращать, выявлять и лечить случаи полиомиелита.

Оральная полиовакцина (ОПВ), благодаря которой мы вплотную приблизились к ликвидации дикого полиовируса, обладает многочисленными преимуществами: живой аттенуированный (ослабленный) вакцинный вирус обеспечивает более сильный кишечный иммунитет. Вакцинный вирус также выделяется с калом; в местах с низким уровнем санитарии это означает, что он может передаваться от человека человеку и фактически содействовать защите местного населения.

Однако в группах населения с низким уровнем иммунизации, по мере распространения вируса от одного непривитого ребенка к другому на протяжении долгого периода времени (зачастую на протяжении примерно 12–18 месяцев), вирус может мутировать в такую форму, которая способна будет вызывать паралич точно так же, как и дикий полиовирус. Этот мутировавший полиовирус может затем распространиться среди местного населения, приведя к появлению цПВВП. Число вспышек ПВВП2 в мире резко выросло с начала 2019 года. В 2020 году случаи цПВВП2 появились в Афганистане и были зарегистрированы в районах, расположенных в непосредственной близости от Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Источник: centralasia.media