В Узбекистане женщина с тремя детьми бросилась под поезд

В Узбекистане женщина с тремя малолетними детьми бросилась под поезд.
По данным местных СМИ, случай произошел 21 марта в Карманинском районе Навоийской области.
В результате инцидента 31-летняя женщина и ее 5-летняя дочь получили тяжелые травмы, двум другим девочкам удалось вырваться.
Мать скончалась в больнице. Ее дочери выжили.
Милиция возбудила уголовное дело.
Источник: Элгезит
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