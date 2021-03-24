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Подробности В мире 24.03.2021 13:27 Просмотров: 11

В Узбекистане женщина с тремя детьми бросилась под поезд

В Узбекистане женщина с тремя малолетними детьми бросилась под поезд. По данным местных СМИ, случай произошел 21 марта в Карманинском районе Навоийской области. В результате инцидента 31-летняя женщина и ее 5-летняя дочь получили тяжелые травмы, двум другим девочкам удалось вырваться. Мать скончалась в больнице. Ее дочери выжили. Милиция возбудила уголовное дело. Источник: Элгезит