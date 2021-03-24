Президент Узбекистана подписал указ о сокращении бюрократии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о сокращении бюрократических барьеров.
Из главного: загранпаспорт, регистрация брака, медосмотр для ЗАГСа — по экстерриториальному принципу, отменяется истребование 17 видов документов и сведений, ПИНФЛ стал единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании госуслуг.
Согласно документу, начиная с 1 июня 2021 года, отменяется истребование государственными органами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, государственными организациями и учреждениями от населения и субъектов предпринимательства:
а) документов, подтверждающих следующие факты:
- нахождение или отсутствие на учете в психоневрологическом диспансере;
- нахождение или отсутствие на учете в наркологическом диспансере;
- наличие или отсутствие судимости;
- адресно-справочную информацию;
- наличие либо отсутствие личного жилья на имени гражданина;
- площадь жилого помещения;
- наличие или отсутствие налоговой задолженности;
- постановка физического лица – налогоплательщика на учет в органах государственной налоговой службы;
- размер пенсии и пособия;
- нахождение или отсутствие в списке получателей пенсий и пособий;
- регистрация брака, отсутствие регистрации брака или расторжение брака;
б) нижеследующих:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- фотографию лица установленной формы;
- справки медико-социальных экспертных комиссий;
- трудовых книжек и их копий (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда»);
- архивных справок, подтверждающих заработную плату и стаж работы, обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда»);
- кадастровых документов и их копий.
В документе говорится, что истребование государственными органами и организациями у населения документов или справок, предусмотренных данным указом, признается нарушением требований актов законодательства в сфере оказания государственных услуг.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!