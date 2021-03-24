Президент Узбекистана подписал указ о сокращении бюрократии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о сокращении бюрократических барьеров.

Из главного: загранпаспорт, регистрация брака, медосмотр для ЗАГСа — по экстерриториальному принципу, отменяется истребование 17 видов документов и сведений, ПИНФЛ стал единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании госуслуг.

Согласно документу, начиная с 1 июня 2021 года, отменяется истребование государственными органами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, государственными организациями и учреждениями от населения и субъектов предпринимательства:

а) документов, подтверждающих следующие факты:

- нахождение или отсутствие на учете в психоневрологическом диспансере;

- нахождение или отсутствие на учете в наркологическом диспансере;

- наличие или отсутствие судимости;

- адресно-справочную информацию;

- наличие либо отсутствие личного жилья на имени гражданина;

- площадь жилого помещения;

- наличие или отсутствие налоговой задолженности;

- постановка физического лица – налогоплательщика на учет в органах государственной налоговой службы;

- размер пенсии и пособия;

- нахождение или отсутствие в списке получателей пенсий и пособий;

- регистрация брака, отсутствие регистрации брака или расторжение брака;

б) нижеследующих:

- копию документа, удостоверяющего личность;

- фотографию лица установленной формы;

- справки медико-социальных экспертных комиссий;

- трудовых книжек и их копий (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда»);

- архивных справок, подтверждающих заработную плату и стаж работы, обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда»);

- кадастровых документов и их копий.

В документе говорится, что истребование государственными органами и организациями у населения документов или справок, предусмотренных данным указом, признается нарушением требований актов законодательства в сфере оказания государственных услуг.

Источник: centralasia.media