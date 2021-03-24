Кремль: Путин привился «одной из трёх российских вакцин»

Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса.
Как сообщил агентству ТАСС во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин чувствует себя хорошо, в среду у него будет полноценный рабочий день.
Ранее Песков пояснял, что Кремль сознательно не называет вакцину, которой привьётся президент, добавив, что «все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны».
Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах, отмечается в публикации ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, Путин не хотел делать прививку под камеры, «ему это не нравится».
Би-би-си, сообщая о проведённой вакцинации Путина и отметив, что никаких фотографий этого события Кремль не представил, разместила на своём сайте фотографии других политических лидеров, сделанные во время инъекции. Это, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Венесуэлы Николас Мадуро и ряд других.
Источник: Азаттык
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