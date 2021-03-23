В России курс рубля упал

Курс рубля упал в ходе торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные площадки.

Это произошло на фоне сведений о возможном усилении антироссийских санкций.

На момент публикации доллар торговался по 74,82 рубля. Таким образом, снижение стоимости рубля по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составило 0,71 рубля, или 0,9 процента. В ходе торгов курс опускался до 75,09 рубля за доллар.

Евро на момент публикации стоил 89,37 рубля. Снижение составило 1,16 рубля, или 1,3 процента.

Падение курса рубля произошло на фоне поступления информации о возможном введении дополнительных антироссийских санкций из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы президента США. Среди прочих возможных мер называлось отключение российских банков от международной системы связи SWIFT.

Источник: lenta.ru