В США неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, погибли 10 человек

В городе Боулдер, штат Колорадо неизвестный открыл стрельбу близ супермаркета King Soopers, после чего переместился в здание магазина, погибли 10 человек, в том числе сотрудник полиции.

Прибывшим на место происшествия усиленным нарядам полиции удалось задержать преступника, однако один из них, 51-летний Эрик Тэлли в ходе операции был убит. Мотивы стрелка пока неизвестны, его личность не раскрывается.

«Мы будем работать днем и ночью, подозреваемый задержан. Я хочу успокоить всех жителей, они - в полной безопасности, и мы постараемся в самое ближайшее время установить личности погибших. Мы будем работать в постоянном контакте с офисом коронера, чтобы сделать это как можно быстрее», - передает Euronews слова главы полиции Боулдера Марис Герольда.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден проинформирован о случившемся. Это уже седьмое массовое убийство в США с начала года и второе за последнюю неделю. 16 марта 8 человек были убиты в ходе нападения на три массажных салона в Атланте, штат Джорджия.

Источник: centralasia.media