В США неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, погибли 10 человек

В городе Боулдер, штат Колорадо неизвестный открыл стрельбу близ супермаркета King Soopers, после чего переместился в здание магазина, погибли 10 человек, в том числе сотрудник полиции.
Прибывшим на место происшествия усиленным нарядам полиции удалось задержать преступника, однако один из них, 51-летний Эрик Тэлли в ходе операции был убит. Мотивы стрелка пока неизвестны, его личность не раскрывается.
«Мы будем работать днем и ночью, подозреваемый задержан. Я хочу успокоить всех жителей, они - в полной безопасности, и мы постараемся в самое ближайшее время установить личности погибших. Мы будем работать в постоянном контакте с офисом коронера, чтобы сделать это как можно быстрее», - передает Euronews слова главы полиции Боулдера Марис Герольда.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден проинформирован о случившемся. Это уже седьмое массовое убийство в США с начала года и второе за последнюю неделю. 16 марта 8 человек были убиты в ходе нападения на три массажных салона в Атланте, штат Джорджия.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!