Канада ввела санкции против Китая вслед за США и Евросоюзом

Данные меры принимаются в координации с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, а также солидарно с Европейским Союзом.
Канада объявила о введении санкций в отношении четырех граждан Китая и одной организации в связи с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщило канадское министерство иностранных дел.
«Сегодня Канада объявила о введении новых санкций в отношении четырех официальных лиц и одного юридического лица в соответствии с положениями о специальных экономических мерах (Китайская Народная Республика), основываясь на их участии в грубых и систематичных нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Данные меры принимаются в координации с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, а также солидарно с Европейским Союзом», - говорится в заявлении.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в «перевоспитательных лагерях» ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
Источник: РИА Новости
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!