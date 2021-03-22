В кафе Алматы, нарушающие карантин, будут отключать свет и воду

В акимате Алматы подтвердили, что предпринимателей, которые не соблюдают карантинные меры, будут наказываться отключением света и воды, передает Daynews.kz.

"Причины отключений – общеизвестные. Это нарушение санитарных норм. Из практики это пошло от тех предпринимателей, которые даже в судебном порядке нарушали. То есть они имели судебное решение о приостановлении деятельности, но продолжали свою работу", - заявил во время брифинга руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

По словам Оразалина, эта мера вполне обоснованная и те предприниматели, которые будут не согласны с действиями представителей власти, смогут обратиться в прокуратуру.

Кроме того, Оразалин сообщил, что владельцы кафе и ресторанов могут установить летники на прилегающей территории. Для этого в акимате предлагают бизнесменам свою помощь, например, бизнесменам не потребуются разрешительные документы. Однако этот вопрос находится на стадии обсуждения, но уже одобрен акимом города.

"В прошлом году аким Алматы Бакытжан Сагинтаев дал согласие на возможность выставлять общепитам временные конструкции, столы, летние площадки без каких-либо разрешительных документов. Мы этот вопрос повторно инициировали. Аким города поддержал. Я надеюсь, скоро выйдем с локдауна и эта возможность будет предоставлена общепитам. Также прорабатываем вопрос о выставлении готовой продукции перед общепитом, наверное, такую возможность тоже предоставим", - прокомментировал Еркебулан Оразалин.

Ранее сообщалось о том, что из-за резкого роста случаев коронавируса в Алматы ввели строгие ограничительные меры. Под запретом оказались салоны красоты, ТРЦ, рынки, объекты общественного питания.

Источник: vb.kg

