(Фото) Путин уехал отдыхать в Сибирь

Как сообщается на сайте Кремля, Шойгу также показал главе российского государства свою мастерскую.

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе.

Как сообщается на сайте Кремля, Шойгу также показал главе российского государства свою мастерскую.

Источник: reporter.kg