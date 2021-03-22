Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел COVID

Премьер-министр Пакистана Имран Хан привился китайским препаратом «Sinopharm» и заболел коронавирусом.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил помощник премьера Файсал Султан, пишет Lenta.ru.

Он уточнил, что Хан сдал положительный тест на COVID-19 и самоизолировался.

Известно, что 18 марта премьер Пакистана получил инъекцию китайским препаратом «Sinopharm». Это произошло через день после того, как в страну завезли вторую партию вакцины в размере 500 тысяч доз.

В министерстве здравоохранения страны отреагировали на новость, подчеркнув, что вакцина начинает работать не сразу — иммунитет появляется через несколько недель после прививки. В ведомстве настаивают на том, что ситуация с Ханом не должна поколебать веру в его способность предотвращать коронавирусную инфекцию.

«Премьер-министр Имран Хан не полностью прошел процедуру к моменту инфицирования. Он получил лишь первую дозу препарата, и это произошло буквально два дня назад»,— отмечается в сообщении пресс-службы, опубликованном в Twitter. В послании утверждается, что при таком маленьком сроке политика бы не спасла никакая из существующих вакцин, так как антитела вырабатываются две-три недели, да и то лишь после того, как человек получил обе инъекции.

Напомним, 19 марта в Кыргызстан поступило 150 тысяч доз вакцины «Sinopharm».

Как сообщал глава Минздрава КР, в первую очередь в Кыргызстане вакцинируют тех, кому приходится взаимодействовать с большим количеством людей — медиков, учителей, пограничников, соцработников и т.д. Затем прививки сделают кыргызстанцам с хроническими заболеваниями и лицам старше 65 лет. В третью очередь прививки смогут получить добровольцы.

Вакцинация будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.

Также, по данным Минздрава, Кыргызстан договорился с Россией о выделении 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» на гуманитарной основе. В ближайшее время должно начаться поэтапное поступление в страну данного препарата.

Кроме того, ожидается поступление 504 тысяч доз британо-шведской вакцины AstraZeneca по программе COVAX.

Источник: Элгезит