Байден не ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Президент США Джо Байден не ответил на вопрос, готов ли он лично побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным, пишет ВВС.
Байден выступал в Белом доме на тему коронавируса. По окончании выступления один из журналистов напомнил о предложении Путина поговорить и спросил, согласится ли на это Байден. Байден не ответил и, не обернувшись, ушел с трибуны.
Накануне президент США в интервью американскому телеканалу заявил, что Путину придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы.
После этого журналист спросил, считает ли он Путина «убийцей». Байден немного подумал и ответил утвердительно.
Сам Путин вчера сказал, что готов поговорить с Байденом.
Источник: centralasia.media
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