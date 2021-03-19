Байден не ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Президент США Джо Байден не ответил на вопрос, готов ли он лично побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным, пишет ВВС.

Байден выступал в Белом доме на тему коронавируса. По окончании выступления один из журналистов напомнил о предложении Путина поговорить и спросил, согласится ли на это Байден. Байден не ответил и, не обернувшись, ушел с трибуны.

Накануне президент США в интервью американскому телеканалу заявил, что Путину придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы.

После этого журналист спросил, считает ли он Путина «убийцей». Байден немного подумал и ответил утвердительно.

Сам Путин вчера сказал, что готов поговорить с Байденом.

Источник: centralasia.media