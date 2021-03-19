(Фото) В Казахстане выпустили монету с Назарбаевым.

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.

Национальный банк Казахстана выпустил коллекционную монету «Qazaqstannyń astanasy — Nur-Sultan» с изображением первого президента Нурсултана Назарбаева.

Как сообщает Tengrinews, монета номиналом 1000 тенге с портретом Назарбаева относится к серии «Выдающиеся события и люди».

Монета сделана она из серебра пробы 925/1000 (46,2 грамма) с составной частью из золота пробы 999/1000 (16 граммов).

Качество изготовления — proof.

Диаметр — 50 миллиметров.

Тираж — 1 000 штук.

«Монеты обязательны к приему на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе», - рассказали в Нацбанке.

Источник: centralasia.media