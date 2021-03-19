Китай обвинил США в нарушении протокола на переговорах

Китай обвинил США в нарушении протокола и неподобающем обращении с гостями на встрече высокого уровня, которая прошла в Анкоридже.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя китайской делегации, передает lenta.ru.
Как рассказал китайский чиновник, делегация прибыла на Аляску "с искренними намерениями". Однако американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес политики Китая, провоцируя конфликт. "Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это", - заявил представитель Китая.
Первое заседание китайско-американского диалога на Аляске завершилось вечером 18 марта. В ней приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Китая Ван И.
Источник: vb.kg
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