Шавкат Мирзиёев рассказал о своей «тайной резиденции»

Зона отдыха принадлежит государственному предприятию железных дорог.
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Ташкентской области в четверг прокомментировал сообщения в интернете о том, что на территории Угам-Чаткальского государственного биосферного резервата строят резиденцию для президента Узбекистана.
«Зона отдыха принадлежит государственному предприятию железных дорог. Никто там не живет, и никому оно не передано. Это государственное место. Какое отношение имеет к нему президент?» — задался вопросом Шавкат Мирзиёев.
«Президент если туда и поедет, то с каким-либо высокопоставленным человеком, сотрудничество с которым может принести пользу Узбекистану», — добавил он.
«И потом, сколько раз за пять лет президент отдыхал? Почему вы такой вопрос не зададите?» — пошутил президент Узбекистана.
Ранее было опубликовано расследование, проведенное «Озодликом» и опубликованное 23 февраля. В нем говорилось о том, что особняк на территории Угам-Чаткальского биосферного резервата, примерно в 100 километрах к северо-востоку от Ташкента, строится для президента Узбекистана.
В конце февраля компания «Узбекистон темир йўллари» заявила, что зона отдыха «Шоввозсой», расположенный на охраняемой территории Угам-Чаткальского государственного биосферного резервата в Ташкентской области, находится в ведении этой компании.
Помимо её сотрудников, зона отдыха оказывает услуги в сфере экотуризма, экстремального туризма и оздоровления представителям Администрации президента, Кабинета министров, разных министерство, ведомств и государственных организаций, хокимиятов, а также населению республики и иностранным инвесторам, партнёрам и туристам, говорилось в заявлении компании.
Источник: Элгезит
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