В Узбекистане суточный прирост COVID-19 поставил новый рекорд за последние месяцы

По состоянию на 15 марта количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 80 тыс. 678 человек.

В Узбекистане 14 марта зафиксировано самое большое число заболевших коронавирусом за последние месяцы – 111 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.

Большая часть из них зарегистрирована в Ташкенте (93 человека). Последний раз суточный прирост более 110 человек наблюдался в декабре прошлого года.

По состоянию на 15 марта количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 80 тыс. 678 человек. От коронавирусной инфекции полностью выздоровел 79 тыс. 331 человек (99%). В больницах проходят лечение 725 пациентов.

Источник: Кабар