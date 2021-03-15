Турция изменила правила въезда

С 15 марта изменяются правила въезда в Турцию.
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.
По его данным, Минздрав Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета).
Вместо этого с 15 марта вводится следующее требование для граждан всех стран (Турции в том числе):
— пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилёта в Турцию;
— пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать на устройство (смартфон, планшет и т.д.);
— пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или скачанную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.
Отмечается, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!