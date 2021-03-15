Турция изменила правила въезда

С 15 марта изменяются правила въезда в Турцию.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

По его данным, Минздрав Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета).

Вместо этого с 15 марта вводится следующее требование для граждан всех стран (Турции в том числе):

— пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилёта в Турцию;

— пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать на устройство (смартфон, планшет и т.д.);

— пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или скачанную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Отмечается, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

Источник: reporter.kg