Раскрыты причины нежелания Байдена общаться с Зеленским

На западе Москвы обнаружили тело школьницы со следами укусов собаки.
Об этом сообщает moslenta.ru со ссылкой на столичную прокуратуру РФ.
Тело школьницы нашли на улице Барклая. "Прокуратура Москвы организовала проверку", - говорится в сообщении ведомства.
По информации прокуратуры, 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, ночью подростки были дома без взрослых. В квартире также были две собаки бойцовской породы.
В сообщении ведомства уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Источник: vb.kg
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