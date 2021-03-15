Раскрыты причины нежелания Байдена общаться с Зеленским

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На западе Москвы обнаружили тело школьницы со следами укусов собаки.

Об этом сообщает moslenta.ru со ссылкой на столичную прокуратуру РФ.

Тело школьницы нашли на улице Барклая. "Прокуратура Москвы организовала проверку", - говорится в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, ночью подростки были дома без взрослых. В квартире также были две собаки бойцовской породы.

В сообщении ведомства уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Источник: vb.kg
 

           

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