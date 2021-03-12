Байден подписал закон о помощи экономике США на 1,9 триллиона долларов

Президент США Джо Байден подписал закон о пакете экономической помощи в 1,9 триллиона долларов в связи с пандемией коронавируса.

Как сказал Байден, решение поможет простым американцам справиться с последствиями кризиса. «Этот исторический документ нацелен на восстановление хребта нашей страны, на то, чтобы дать работающим в ней людям, среднему классу, тем, кто помогает ее развивать, возможности для борьбы», – подчеркнул Байден во время подписания пакета в Овальном кабинете.

Это произошло на следующий день после того, как законопроект, названный «Планом спасения Америки», одобрил конгресс США.

В своем обращении в четверг по случаю годовщины со дня введения в стране карантинных мер из-за коронавируса президент Байден заявил, что вакцины должны стать доступны для всех взрослых американцев к 1 мая.

Эпидемия унесла в США жизни более 529 тысяч человек. По числу заболевших и умерших от COVID-19 страна занимает первое место в мировой статистике. Речь идет об официальных данных.

«План спасения Америки» предполагает финансовое содействие при распространении вакцин против коронавируса, оказание помощи домовладельцам и арендаторам, поддержку возобновления работы школ, помощь федеральным и местным властям, расширение льгот на детей. Большинство американцев получат прямую выплату на счет в 1 400 долларов. По информации Белого дома, деньги начнут поступать уже начиная с этой недели.

Источник: Азаттык