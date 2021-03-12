Путин и Эрдоган запустили строительство третьего энергоблока турецкой АЭС

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган официально запустили строительство третьего блока атомной электростанции «Аккую» в турецкой провинции Мерсин.
Об этом сообщает РБК.
Глава Росатома Алексей Лихачев назвал проект самой большой атомной стройкой в мире. По его словам, сейчас сооружаются одновременно три энергоблока, первый из которых собираются ввести к 100-летию республики – в 2023 году.
Владимир Путин заявил, что на стройке будет занято свыше восьми тысяч работников – в основном турецких граждан, которые предварительно получат профильное образование в российских учебных заведениях. В свою очередь Эрдоган сообщил, что последний блок – четвертый – заложат в 2022 году.
На сайте проекта сказано, что доля «Росатома» в нем составляет 99,2 процента, а общая стоимость работ оценивается в 20 миллиардов долларов. «Росатом» обязуется спроектировать, построить, обслуживать, эксплуатировать и вывести станцию из эксплуатации. «Аккую» призвана будет обеспечить порядка 10 процентов потребности Турции в электроэнергии.
Это первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели «строю–владею–эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией).
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!