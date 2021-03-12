Путин и Эрдоган запустили строительство третьего энергоблока турецкой АЭС

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган официально запустили строительство третьего блока атомной электростанции «Аккую» в турецкой провинции Мерсин.

Об этом сообщает РБК.

Глава Росатома Алексей Лихачев назвал проект самой большой атомной стройкой в мире. По его словам, сейчас сооружаются одновременно три энергоблока, первый из которых собираются ввести к 100-летию республики – в 2023 году.

Владимир Путин заявил, что на стройке будет занято свыше восьми тысяч работников – в основном турецких граждан, которые предварительно получат профильное образование в российских учебных заведениях. В свою очередь Эрдоган сообщил, что последний блок – четвертый – заложат в 2022 году.

На сайте проекта сказано, что доля «Росатома» в нем составляет 99,2 процента, а общая стоимость работ оценивается в 20 миллиардов долларов. «Росатом» обязуется спроектировать, построить, обслуживать, эксплуатировать и вывести станцию из эксплуатации. «Аккую» призвана будет обеспечить порядка 10 процентов потребности Турции в электроэнергии.

Это первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели «строю–владею–эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией).

Источник: Элгезит